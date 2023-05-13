Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по окупантам та військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Авіація Збройних сил України за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу, передає УНН.
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Також українськими захисниками збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.