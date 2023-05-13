Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и военной технике
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Авиация Вооруженных сил Украины за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу, передает УНН.
Детали
Также украинскими защитниками сбиты два вражеских разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.