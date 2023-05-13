Ще плюс 590: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3751 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3095 (+27) од,
  • РСЗВ – 561 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 314 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 402 (+9).

Доповнення

За минулу добу авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян.

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