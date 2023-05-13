Авіація ЗСУ завдала 12 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.
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