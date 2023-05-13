Авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было сбито 22 вражеских БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы врага", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

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