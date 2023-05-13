Еще плюс 590: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,
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- танков - 3751 (+6) ед,
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- боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
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- артиллерийских систем – 3095 (+27) ед,
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- РСЗО – 561 (+2) ед,
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- средства ПВО - 314 (+2) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29),
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- крылатые ракеты - 970 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) ед,
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- специальная техника - 402 (+9).
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Дополнение
За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян.