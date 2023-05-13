Еще плюс 590: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.05.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 198260 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3751 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3095 (+27) ед,
  • РСЗО – 561 (+2) ед,
  • средства ПВО - 314 (+2) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2665 (+29),
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6011 (+15) ед,
  • специальная техника - 402 (+9).

Дополнение

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения россиян.

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