В нескольких областях Украины сообщают о взрывах - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В нескольких областях Украины сообщают о взрывах. Об этом пишут СМИ, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что взрывы прогремели в Херсоне и Тернополе.
Сейчас тревога прозвучала уже во всех областях страны, кроме Днепропетровской и Запорожской.
К тому же, Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал не игнорировать тревогу, в случае ее объявления в области.
"Днепропетровщина, в случае объявления воздушной тревоги обязательно реагируем. Сейчас спокойно, но не теряем бдительности", - написал Николай Лукашук.
Напомним
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.