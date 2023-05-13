На Тернопільщині загроза нових атак - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На Тернопільщині є загроза нових атак. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
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"Не виходьте з укриттів, є загроза нових атак", - йдеться у повідомленні.
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Також, після вибухів там зазначили, що наразі в місті та області працюють спеціалісти.
"Жителі Тернопільщини, закликаю не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху.
Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом", - написали в Тернопільській ОВА.
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У КОВА повідомили, що сили ППО працюють по цілях.