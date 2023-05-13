Сили ППО працюють по цілях - КОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Сили ППО працюють по цілях у Київській області. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Київщина. Увага! Ракетна небезпека! Сили ППО працюють по цілях.
Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників". - написали в КОВА.
Нагадаємо
У кількох областях України повідомляли про вибухи. До цього, у багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу.