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13 марта, 19:26 • 60709 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 110286 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 110134 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109998 просмотра

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13 марта, 13:25 • 103112 просмотра

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13 марта, 10:29 • 98769 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111118 просмотра

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Силы ПВО работают по целям - КОВА

Силы ПВО работают по целям - КОВА

Киев • УНН

 • 1965195 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Силы ПВО работают по целям в Киевской области. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, пишет УНН.

Цитата

"Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников". - написали в КОВА.

Напомним

В нескольких областях Украины сообщали о взрывах. До этого, в многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Украинские Национальные Новости

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