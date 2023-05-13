Силы ПВО работают по целям - КОВА

Цитата

"Киевщина. Внимание! Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников". - написали в КОВА.

Напомним

В нескольких областях Украины сообщали о взрывах. До этого, в многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.