На Тернопольщине угроза новых атак - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На Тернопольщине есть угроза новых атак. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации, передает УНН.
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"Не выходите из укрытий, есть угроза новых атак", - говорится в сообщении.
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Также, после взрывов там отметили, что сейчас в городе и области работают специалисты.
"Жители Тернопольщины, призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.
Сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим позже", - написали в Тернопольской ОГА.
Напомним
В КОВА сообщили, что силы ПВО работают по целям.