На Тернопольщине угроза новых атак - ОВА

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"Не выходите из укрытий, есть угроза новых атак", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также, после взрывов там отметили, что сейчас в городе и области работают специалисты.

"Жители Тернопольщины, призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.

Сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим позже", - написали в Тернопольской ОГА.

Напомним

В КОВА сообщили, что силы ПВО работают по целям.