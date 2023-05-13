На Тернопольщине угроза новых атак - ОВА

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13 марта, 19:26 • 52979 просмотра

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13 марта, 15:57 • 106948 просмотра

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13 марта, 13:47 • 108856 просмотра

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КИЕВ. 13 мая. УНН. На Тернопольщине есть угроза новых атак. Об этом сообщили в Тернопольской областной военной администрации, передает УНН.

Цитата

"Не выходите из укрытий, есть угроза новых атак", - говорится в сообщении.

Дополнение

Также, после взрывов там отметили, что сейчас в городе и области работают специалисты. 

"Жители Тернопольщины, призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва.

Сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим позже", - написали в Тернопольской ОГА.

Напомним

В КОВА сообщили, что силы ПВО работают по целям.

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