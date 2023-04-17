В Тернополе УПЦ МП лишили земельного участка

Цитата

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе. Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ мп. Московской церкви не место в Тернополе!" - написал Надал.

Ранее

Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ мп.