В Тернополе УПЦ МП лишили земельного участка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Управлению Тернопольской епархии Украинской православной церкви московского патриархата запретили пользоваться земельным участком на улице Коновальца в Тернополе. О таком решении Тернопольского горсовета сообщил мэр города Сергей Надал в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе. Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос. С сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ мп. Московской церкви не место в Тернополе!" - написал Надал.
Ранее
Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ мп.