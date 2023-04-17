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У Тернополі УПЦ МП позбавили земельної ділянки

У Тернополі УПЦ МП позбавили земельної ділянки

Київ • УНН

 • 636425 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця в Тернополі. Про таке рішення Тернопільської міськради повідомив мер міста Сергій Надал у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ мп. Московській церкві не місце у Тернополі!" - написав Надал.

Раніше

Кілька областей уже проголосували за заборону діялності УПЦ мп. 

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