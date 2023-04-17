У Тернополі УПЦ МП позбавили земельної ділянки

Цитата

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі. Дякую депутатам міськради, які підтримали це питання. Від сьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ мп. Московській церкві не місце у Тернополі!" - написав Надал.

Раніше

Кілька областей уже проголосували за заборону діялності УПЦ мп.