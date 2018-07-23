В Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона авто

"Двое жителей Тернополя шли спокойно по улице вблизи торгового центра "Орнава", как возле них остановилась машина и из салона неизвестный начал стрельбу. Впоследствии правоохранители изымут оружие и, по предварительным данным, это пневматический пистолет. К счастью, стрелок не попал в ребят, однако те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, подошли к водителю за разъяснениями", - говорится в сообщении.

Однако злоумышленник, по словам одного из пострадавших, схватил его за шею, брызнул в лицо слезоточивым газом, надавал пинков и уехал.

"Догнали наглеца сотрудники управления полиции охраны и доставили в городской отдел полиции", - отметили в ведомстве.

Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний житель областного центра.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и убойной раной лица обратился к медикам. Его госпитализировали. Выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мужчина ударил мальчика в магазине в Кропивницком.