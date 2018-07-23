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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38726 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102140 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124166 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131708 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168983 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153294 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141045 просмотра

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В Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона авто

В Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона авто

Киев  •  УНН

 • 8536 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Вблизи торгового центра в Тернополе мужчина открыл стрельбу из салона автомобиля. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.

"Двое жителей Тернополя шли спокойно по улице вблизи торгового центра "Орнава", как возле них остановилась машина и из салона неизвестный начал стрельбу. Впоследствии правоохранители изымут оружие и, по предварительным данным, это пневматический пистолет. К счастью, стрелок не попал в ребят, однако те решили выяснить причину такого наглого поведения. Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, подошли к водителю за разъяснениями", - говорится в сообщении.

Однако злоумышленник, по словам одного из пострадавших, схватил его за шею, брызнул в лицо слезоточивым газом, надавал пинков и уехал.

"Догнали наглеца сотрудники управления полиции охраны и доставили в городской отдел полиции", - отметили в ведомстве.

Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний житель областного центра.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и убойной раной лица обратился к медикам. Его госпитализировали. Выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, мужчина ударил мальчика в магазине в Кропивницком.

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