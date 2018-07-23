У Тернополі чоловік відкрив стрілянину з салону авто
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Поблизу торгового центру в Тернополі чоловік почав стрілянину з салону автівки. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Тернопільській області, передає УНН.
"Двоє тернополян йшли спокійно вулицею поблизу торгового центру "Орнава", як біля них зупинилася автівка і з салону невідома особа почала стрілянину. Згодом правоохоронці вилучать зброю і, за попередніми даними, це пневматичний пістолет. На щастя, стрілець не влучив у хлопців, проте ті вирішили з'ясувати причину такої нахабної поведінки. Коли авто зупинилося за декілька метрів поблизу автозаправної станції, підійшли до водія за поясненнями", - йдеться в повідомленні.
Однак зловмисник, за словами одного з потерпілих, схопив його за шию, бризнув в обличчя сльозогінним газом, надавав стусанів та поїхав геть.
"Наздогнали нахабу співробітники управління поліції охорони та доправили до міського відділу поліції", - зазначили у відомстві.
Підозрюваним виявився раніше судимий 24-річний житель обласного центру.
Потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою та забійною раною обличчя звернувся до медиків. Його не госпіталізували. Видано направлення на проходження судово-медичної експертизи.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, чоловік вдарив хлопчика у магазині у Кропивницькому.