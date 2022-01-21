В Тернополе авто патрульных во время преследования въехало в бетонную конструкцию - пострадал полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Тернополе автомобиль патрульных во время преследования нарушителя правил дорожного движения въехал в бетонную конструкцию, в результате чего пострадал один из полицейских. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Тернопольской области Екатерина Метельская.
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“21 января в 4 часа 25 минут утра на улице 15 Апреля нарядом патрульной полиции во время патрулирования был замечен автомобиль BMW на иностранной регистрации, который нарушил правила дорожного движения. На требования об остановке водитель не реагировал. В ходе преследования автомобиль Skoda Rapid под управлением патрульного полицейского не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной конструкцией”, — сообщила Метельская.
Детали
По словам пресс-секретаря, патрульный, который был за рулем, в патрульной полиции несет службу от 2018 года и имеет водительский стаж более трех лет, а потому имел право преследовать нарушителя. Полицейский, который был пассажиром, получил телесные повреждения.
Сейчас на месте ДТП работает ГБР.
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