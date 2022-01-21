У Тернополі авто патрульних під час переслідування в’їхало у бетонну конструкцію - постраждав поліцейський

Цитата:

“21 січня о 4 годині 25 хвилин ранку на вулиці 15 Квітня нарядом патрульної поліції під час патрулювання було помічено автомобіль BMW на іноземній реєстрації, який порушив правила дорожнього руху. На вимоги про зупинку водій не реагував. В ході переслідування автомобіль Skoda Rapid під керуванням патрульного поліцейського не впорався з керуванням та здійснив зіткнення із бетонною конструкцією”, — повідомила Метельська.

Деталі

За словами речниці, патрульний, який був за кермом, у патрульній поліції несе службу від 2018 року і має водійський стаж понад три роки, а тому мав право переслідувати порушника. Поліцейський, який був пасажиром, отримав тілесні ушколдження.

Наразі на місці ДТП працює ДБР.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На трасі Київ-Чоп вночі зіткнулися легковик та вантажівка