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В Тернопольской области остановили фуру с львовским мусором

В Тернопольской области остановили фуру с львовским мусором

Киев  •  УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Тернопольской области Госэкоинспекция составила административный протокол на водителя грузовика, который пытался сбросить мусор из Львова на свалке в Тернопольской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает УНН.

По данным пресс-службы, 4 мая сотрудникам Монастырского отделения полиции поступило сообщение о том, что на территории местного свалки неизвестный грузовик пытается незаконно сбросить мусор. На месте происшествия полицейские обнаружили фуру, загруженную кучей мусора.

Выяснилось, грузовик приехала из Львовской области. Водитель, получив заказ от неизвестного, с которым контактировал по телефону, должен был ночью выгрузить мусор на территории Монастырской свалки. Машина застряла и не смогла сбросить отходы.

На водителя-нарушителя Государственная экологическая инспекция составила админпротокол по статье 82 КУоАП - нарушение требований по обращению с отходами во время их сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации, обезвреживания, удаления или захоронения.

Этот факт правоохранители внесли в журнал Единого учета, проводится проверка.

При этом в ведомстве отметили, что это уже не первый подобный случай, когда на территории области пытаются незаконно сбросить мусор, завезенной из Львовщины.

Напомним, в марте этого года в городе Бердичев Житомирской области задержали грузовик-мусоровоз из Львовской области.

Украинские Национальные Новости

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