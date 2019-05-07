У Тернопільській області зупинили фуру із львівським сміттям
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Тернопільщині Держекоінспекція склала адміністративний протокол на водія вантажівки, яка намагалась скинути сміття зі Львова на сміттєзвалищі в Тернопільській області. Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає УНН.
За даними прес-служби, 4 травня до співробітників Монастирського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території місцевого сміттєзвалища невідома вантажівка намагається незаконно скинути сміття. На місці події поліцейські виявили фуру, завантажену купою сміття.
З’ясувалося, вантажівка приїхала з Львівщини. Водій, отримавши замовлення від невідомого, з яким контактував по телефону, мав вночі вивантажити непотріб на території Монастириського сміттєзвалища. Машина застрягла і не змогла скинути відходи.
На водія-порушника Державна екологічна інспекція склала адмінпротокол за статтею 82 КУпАП - порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.
Інформацію про цей факт правоохоронці внесли в журнал Єдиного обліку, триває перевірка.
При цьому у відомстві наголосили, що це вже не перший подібний випадок, коли на території області намагаються незаконно скинути сміття, завезене з Львівщини.
Нагадаємо, в березні цього року в місті Бердичів Житомирської області затримали вантажівку-сміттєвоз з Львівської області.