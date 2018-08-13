В Тернопольской области произошло ДТП с пострадавшими

"Прямо сейчас сверхстрашное смертельное ДТП с жертвами и пострадавшими случилось возле Бучача. Очевидцы сбрасывают мне фотографии для информирования. Сейчас сообщили о том, что среди пострадавших есть и дети, и взрослые. На месте работают спасатели, полиция и две скорые", - написал Довбенко.

В отделе коммуникации областной полиции УНН сообщили, что сообщение о ДТП поступило в полицию в 15:23.

"В полицию поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие в селе Звенигород Бучачского района. Столкнулись автомобиль Skoda и Renault Duster. Предварительно, один человек погиб, 4 травмированы. Работает следственно-оперативная группа", - отметили в полиции.

Напомним, на трассе в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы. Правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Впоследствии суд его арестовал.