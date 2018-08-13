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У Тернопільській області сталася ДТП з постраждалими

Київ • УНН

 • 10693 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася у Тернопільській області. Про це повідомляє користувач Роман Довбенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У Тернопільській області сталася ДТП з постраждалими

"Прямо зараз надстрашна смертельна ДТП із жертвами та постраждалими трапилося біля Бучача. Очевидці скидають мені фотографії для інформування. Наразі повідомили про те, що між постраждалих є і дітки, і дорослі. На місці працюють рятувальники, поліція та дві швидкі", - написав Довбенко.

У відділі комунікації обласної поліції УНН повідомили, що повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 15:23.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода в селі Звенигород Бучацького району. Зіткнулися автомобіль Skoda і Renault Duster. Попередньо, одна людина загинула, 4 травмовані. Працює слідчо-оперативна група", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, на трасі у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинули шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми. Правоохоронці затримали водія "КамАЗу". Згодом суд його заарештував.

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