В Техасе полиция случайно застрелила ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Неподалеку Сан-Антонио, штат Техас, во время преследования женщины полицейские случайно застрелили шестилетнего мальчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Подозреваемая в преступлении Аманда Джонс убегала от полиции и была вооружена. Она пыталась спрятаться в парке в трейлере, где ребенок находился вместе с девочкой и дедом.
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Джонс угрожала открыть огонь в сторону полиции. Четверо стражей порядка решили открыть огонь. Одна из пуль - попала в стену трейлера и нанесла ранения мальчику, которого звали Кэмерон Прескотт.
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Получив пулевое ранение в живот - ребенок умер позже в больнице. Полицейские, участвовавшие в этой операции, на некоторое время отстранены от службы. Семья погибшего ребенка призвала привлечь виновных к ответственности.
Напоминаем, недавно на территории университета в штате Пенсильвания в результате стрельбы погибли два человека.