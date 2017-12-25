У Техасі поліція випадково застрелила дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Неподалік Сан-Антоніо, штат Техас, під час переслідування жінки поліцейські випадково застрілили шестирічного хлопчика. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Підозрювана у злочині Аманда Джонс тікала від поліції та була озброєна. Вона намагалася сховатися в парку у трейлері, де дитина перебувала разом з дівчинкою та дідом.
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Джонс погрожувала відкрити вогонь у сторону поліції. Четверо правоохоронців вирішили відкрити вогонь. Одна з куль – потрапила у стіну трейлера та завдала поранення хлопчику, котрого звали Кемерон Прескотт.
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Отримавши кульове поранення у живіт – дитина померла згодом у лікарні. Поліцейські, що брали участь у цій операції, на деякий час відсторонені від служби. Родина загиблої дитини закликала притягнути винних до відповідальності.
Нагадуємо, нещодавно на території університету у штаті Пенсильванія внаслідок стрілянини загинуло дві людини.