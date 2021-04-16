В Техасе мужчина въехал на авто в терминал аэропорта и открыл стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В техасском городе Сан-Антонио человек въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. Об этом сообщает телеканал KSAT со ссылкой на заявление главы департамента городской полиции Уильяма МакМанус, передает УНН.
Что известно
Инцидент произошел 15 апреля в 14:30 по местному времени (22:30 по времени Киева). По одним данным, нападавший был за рулем красного Mini Cooper, по другим — серого минивэна, указал Макманус. Выйдя из машины водитель начал стрелять, но никого не задел. При этом, по словам главы городской полиции, у нападающего было с собой много боеприпасов.
“Нам повезло, что сегодня во время этого события не были ранены или убиты множество людей”, — сказал МакМанус.
Детали
В нападающего выстрелил один из полицейских, работавших в аэропорту сверхурочно. После этого стрелка отвезли в больницу. От полученных ранений он скончался.
МакМмнус сообщил также, что правоохранители прежде сталкивалась с нападающим. Тогда у него фиксировали проблемы с психикой, пояснил глава полиции.
Контекст
Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку усиления продаже оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.
9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предлагаемых мер — запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также разрешить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или других лиц. Губернатор Техаса тогда выступил против реализации этих мероприятий.