У Техасі чоловік в'їхав на авто в термінал аеропорту та відкрив стрілянину

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У техаському місті Сан-Антоніо чоловік в'їхав на машині в термінал аеропорту, вийшов і відкрив стрілянину, після чого його застрелив поліцейський. Про це повідомляє телеканал KSAT з посиланням на заяву глави департаменту міської поліції Вільяма Макманус, передає УНН.

Що відомо

Інцидент стався 15 квітня в 14:30 за місцевим часом (22:30 за часом Києва). За одними даними, нападник був за кермом червоного Mini Cooper, за іншими — сірого мінівена, вказав МакМанус. Вийшовши з машини водій почав стріляти, але нікого не зачепив. При цьому, за словами голови міської поліції, у нападника було з собою багато боєприпасів.

“Нам пощастило, що сьогодні під час цієї події не було поранено або вбито багато людей”, — сказав Макманус.

Деталі

У нападника вистрілив один з поліцейських, які працювали в аеропорту понаднормово. Після цього стрілка відвезли в лікарню. Від отриманих поранень він помер.

Макманус повідомив також, що правоохоронці і раніше стикалася з нападником. Тоді у нього фіксували проблеми з психікою, пояснив глава поліції.

Контекст

Президент США Джозеф Байден неодноразово висловлювався на підтримку посилення продажу зброї. Зокрема, він пропонував заборонити продаж штурмових гвинтівок і магазинів великої ємності, а також зобов’язати покупців зброї проходити перевірку особистості.

9 квітня американський президент запропонував Конгресу перші кроки на шляху зниження збройного насильства в країні. Серед запропонованих заходів — заборона продавати комплектуючі зброї, змінити статус пістолетів, модифікованих стабілізатором, а також дозволити судам вилучати зброю у окремих громадян за запитом родичів чи інших осіб. Губернатор Техасу тоді виступив проти реалізації цих заходів.

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