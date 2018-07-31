В Тегеране заявили, что для переговоров с Ираном США должны вернуться к ядерной сделке

“Уважение прав Ирана, преодоление враждебности, возвращение к исполнению ядерной сделки — это шаги, которые могут быть приняты для того, чтобы проложить извилистую дорогу для переговоров между США и Ираном”, — написал Абуталеби.

Как заявил президент США в понедельник во время совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Белом доме, он готов провести встречу с Роухани. Трампу был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. “Никаких предварительных условий. Если они (иранцы) хотят встретиться, то я готов встретиться”, — сказал он.

Позже госсекретарь Майкл Помпео отметил, что одобряет идею президента США Дональда Трампа о проведении встречи с его иранским коллегой Хасаном Роухани в том случае, если Тегеран все же выполнит ряд предварительных условий.

احترام به ملت بزرگ ایران،

کاهش خصومت ها،

وبازگشت آمریکابه برجام،

هموارکننده مسیر سنگلاخ کنونی است؛ گفتگوی تلفنی روسای جمهوردوکشور درUN در۱۳۹۲،بر این باوراستواربودکه می توان با التزام به ابزارگفتگودرمسیر اعتمادسازی گام برداشت.

برجام دستاورد التزام به گفتگو است؛بایدآن را پذیرفت.