У Тегерані заявили, що для переговорів з Іраном США повинні повернутися до ядерної угоди

“Повага прав Ірану, подолання ворожості, повернення до виконання ядерної угоди — це кроки, які можуть бути прийняті для того, щоб прокласти звивисту дорогу для переговорів між США і Іраном”, — написав Абуталеб.

Як заявив президент США в понеділок під час спільної з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте прес-конференції в Білому домі, він готовий провести зустріч з Роухані. Трампу було поставлено питання, чи є які-небудь попередні умови, які він має намір висунути Тегерану перед проведенням переговорів. “Ніяких попередніх умов. Якщо вони (іранці) хочуть зустрітися, то я готовий зустрітися”, — сказав він.

Пізніше держсекретар Майкл Помпео зазначив, що схвалює ідею президента США Дональда Трампа про проведення зустрічі з його іранським колегою Хасаном Роухані в тому випадку, якщо Тегеран все ж виконає ряд попередніх умов.

احترام به ملت بزرگ ایران،

کاهش خصومت ها،

وبازگشت آمریکابه برجام،

هموارکننده مسیر سنگلاخ کنونی است؛ گفتگوی تلفنی روسای جمهوردوکشور درUN در۱۳۹۲،بر این باوراستواربودکه می توان با التزام به ابزارگفتگودرمسیر اعتمادسازی گام برداشت.

برجام دستاورد التزام به گفتگو است؛بایدآن را پذیرفت.