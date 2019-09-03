В Тбилиси проходит акция против выдвижения главы МВД в премьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция против выдвижения главы Министерства внутренних дел Георгия Гахария на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Первый канал Грузии.
Акция организована движением "Позор". На ней также находятся лидеры "Единого национального движения".
На акции митингующие выступают против выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.
Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула главу МВД страны Георгия Гахарию на пост премьер-министра.