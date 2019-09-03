В Тбилиси проходит акция против выдвижения главы МВД в премьеры

Акция организована движением "Позор". На ней также находятся лидеры "Единого национального движения".

На акции митингующие выступают против выдвижения кандидатуры Георгия Гахария на пост премьер-министра Грузии.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула главу МВД страны Георгия Гахарию на пост премьер-министра.