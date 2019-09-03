Главу МВС Грузії висунули в прем'єр-міністри
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Правляча партія “Грузинська мрія” висунула главу МВС країни Георгія Гахарію на пост прем’єр-міністра. Про це повідомляє грузинський “Перший канал”, пише УНН.
Напередодні у відставку з посади прем’єра подав Мамука Бахтадзе, який очолював грузинський уряд з червня 2018 року. До цього він був міністром фінансів. Своє рішення Бахтадзе пояснив тим, що країні потрібні нові обличчя в політиці.
Відповідно до конституції, кандидат в прем’єри повинен бути затверджений парламентом на посаді, потім він представить депутатам оновлений склад уряду, якому парламент повинен винести вотум довіри. Процедура повинна відбутися протягом двох тижнів після відставки прем’єра.
Про те, що новим главою уряду може стати Гахарія, раніше повідомили джерела місцевих ЗМІ. Він займав пост міністра внутрішніх справ і віце-прем’єра з листопада 2017 року.
Як писав УНН, прем’єр-міністр Грузії подав у відставку.