Прем'єр-міністр Грузії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе оголосив про свою відставку з посади, на якій він провів трохи більше року. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН із посиланням на Грузия-Online.
"У 2018 році метою подання моєї кандидатури на пост прем'єр-міністра Грузії і головним мандатом було саме створення та впровадження стратегічної рамки розвитку країни, яка в наступні роки забезпечила б досягнення наших державних цілей, стала би підручником розвитку країни. Стратегічна рамка розвитку створена, впроваджена і, відповідно, я прийняв рішення залишити посаду, оскільки вважаю, що до цього часу я вже виконав свою місію", - йдеться в повідомленні Бахтадзе.
У цій же публікації він підвів підсумки своєї роботи на посаді прем'єра Грузії за різними напрямками зовнішньої і внутрішньої політики.
"Для мене було великою честю і, в той же час, великою відповідальністю, служити в ранзі прем'єр-міністра Грузії для захисту інтересів нашої країни. Я був і буду членом "Грузинської мрії" і вірним солдатом нашої країни. Хочу подякувати моїм попередникам і побажати успіхів майбутньому прем'єр-міністру", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.