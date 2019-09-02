Премьер-министр Грузии подал в отставку

"В 2018 году целью представления моей кандидатуры на пост премьер-министра Грузии и главным мандатом было именно создание и внедрение стратегической рамки развития страны, которая в последующие годы обеспечила бы достижения наших государственных целей, стала бы учебником развития страны. Стратегическая рамка развития создана, внедрена и, соответственно, я принял решение оставить должность, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию ", - говорится в сообщении Бахтадзе.

В этой же публикации он подвел итоги своей работы на посту премьера Грузии по разным направлениям внешней и внутренней политики.

"Для меня было большой честью и, в то же время, большой ответственностью, служить в ранге премьер-министра Грузии для защиты интересов нашей страны. Я был и буду членом "Грузинской мечты" и верным солдатом нашей страны. Хочу поблагодарить моих предшественников и пожелать успехов будущему премьер-министру", - говорится в обращении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.