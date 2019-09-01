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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 10738 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113944 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124749 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116175 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121829 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126284 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151466 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150836 просмотра

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5 марта, 15:49 • 196644 просмотра

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Актуальное
Президенты Украины и Грузии обсудили вопросы безопасности и обороны

Президенты Украины и Грузии обсудили вопросы безопасности и обороны

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили в рамках участия в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Это произошло во второй день официального визита Главы Украинского государства в Республику Польша, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

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"Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Особое внимание стороны уделили безопасности и обороне", - сообщили в Офисе Президента Украины.

Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Зеленский проведет встречу с вице-президентом США Пенсом.

Украинские Национальные Новости

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