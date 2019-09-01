Президенты Украины и Грузии обсудили вопросы безопасности и обороны

Как отмечается в сообщении, собеседники положительно оценили политический диалог между двумя странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заверил польских бизнесменов, что готов защищать инвестиции

"Во время встречи также обсуждалась торгово-экономическое сотрудничество и координация взаимодействия в рамках сотрудничества с европейскими институтами. Особое внимание стороны уделили безопасности и обороне", - сообщили в Офисе Президента Украины.

Президенты договорились в ближайшее время осуществить взаимные визиты на высшем уровне, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Зеленский проведет встречу с вице-президентом США Пенсом.