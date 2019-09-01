Зеленський запевнив польських бізнесменів, що готовий захищати інвестиції

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та українськими студентами, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.