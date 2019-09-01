Зеленський запевнив польських бізнесменів, що готовий захищати інвестиції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу та українськими студентами, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
Як повідомили у Зеленського, під час зустрічі молодь розповіла про співпрацю з бізнесом у Польщі. Студенти наголосили, що хотіли б перенести найкращі практики на батьківщину.
Бізнес був представлений українськими та польськими інвесторами у різних галузях, як-от: підприємства, банківський, фінансовий, будівельний сектори, транспорт, логістика. Володимир Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну й пообіцяв створити всі умови, щоб захистити інвестиції, повідомили в Офісі Президента.
“Я особисто готовий захищати всі інвестиції. Ми вже підготували понад 70 законопроектів. Йдеться про реформу правоохоронної, судової систем. Там дуже багато законопроектів для поліпшення інвестиційного клімату та для бізнесу”, — сказав Зеленський.
Зі свого боку бізнесмени наголосили, що готові інвестувати в Україну, а також чекають наших інвесторів у Польщі.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом.