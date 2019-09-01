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Зеленський проведе зустріч з віце-президентом США Пенсом

Зеленський проведе зустріч з віце-президентом США Пенсом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс має намір в неділю, 1 вересня, провести у Варшаві двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на графік віце-президента США, опублікований Білим домом.

"Віце-президент США бере участь у двосторонній зустрічі з президентом України", - заявлено в графіку.

Зустріч запланована на 14:40 за місцевим часом (15:40 за київським часом).

Президент США Дональд Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув 31 серпня до Польщі з дводенним офіційним візитом.

Візит відбувається на запрошення польского президента Анджея Дуди.

Програмою візиту передбачена безпосередня зустріч з Главою Республіки Польща Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалком сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

“1 вересня Президент України візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь”, — повідомили в ОПУ.

Україна, Польща і США 31 серпня підписали меморандум про газову співпрацю, польська сторона розраховує поставляти значні обсяги газу в Україну.

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