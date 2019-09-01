Президенти України та Грузії обговорили питання безпеки та оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі в рамках участі у меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Це відбулося у другий день офіційного візиту Глави Української держави до Республіки Польща, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.
Як зазначено у повідомленні, співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами.
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"Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні", - повідомили в Офісі Президента України.
Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні, відзначили у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, Зеленський проведе зустріч з віце-президентом США Пенсом.