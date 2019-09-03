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У Тбілісі проходить акція проти висунення голови МВС в прем'єри

У Тбілісі проходить акція проти висунення голови МВС в прем'єри

Київ • УНН

 • 8912 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Перед будівлею парламенту Грузії в Тбілісі на проспекті Руставелі проходить акція проти висунення голови Міністерства внутрішніх справ Георгія Гахарія на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Перший канал Грузії.

Акція організована рухом "Ганьба". На ній також знаходяться лідери "Єдиного національного руху".

На акції мітингувальники виступають проти висунення кандидатури Георгія Гахарія на пост прем'єр-міністра Грузії.

Нагадаємо, правляча партія “Грузинська мрія” висунула главу МВС країни Георгія Гахарію на пост прем’єр-міністра.

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