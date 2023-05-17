В Тбилиси не прекращаются протесты против возобновления прямого авиасообщения с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В столице Грузии вечером 16 мая проходят очередные акции протеста из-за решения путина о возобновлении прямого авиасообщения и согласия с этим правящей политической партии “Грузинская мечта”. Об этом сообщает Telegram-канал Paper Kartuli, передает УНН.
Детали
Десятки протестующих вышли на марш от парламента Грузии к офису Georgian Airways - авиакомпании, которая будет летать в москву. Они скандировали: “Нет российским самолетам”, а также “путин – ***ло, Бидзина – ***ло”.
Newsgeorgia сообщает, что лозунг протеста: "Российский корабль не может увезти нас в Евросоюз".
Дополнительно
Вторая акция протеста проходила у здания канцелярии правительства. Согласно данным Newsgeorgia, протестующие запускали бумажные самолетики под лозунгом “Билет в один конец до москвы для режима Иванишвили”.
Напомним
Возле парламента Грузии началась акция, основное требование которой — отказ от прямого авиасообщения с рф.