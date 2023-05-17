У Тбілісі не припиняються протести проти поновлення прямого авіасполучення з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У столиці Грузії ввечері 16 травня проходять чергові акції протесту через рішення путіна про відновлення прямого авіасполучення та погодження з цим керівної політичної партії “Грузинська мрія”. Про це повідомляє Telegram-канал Paper Kartuli, передає УНН.
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Десятки протестуючих вийшли на марш від парламенту Грузії до офісу Georgian Airways - авіакомпанії, яка літатиме до Москви. Вони скандували: “Ні російським літакам”, а також “путін – ***ло, Бидзіна – ***ло”.
Newsgeorgia повідомляє, що гасло протесту: "Російський корабель не може відвезти нас до Євросоюзу".
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Друга акція протесту проходила біля будівлі канцелярії уряду. Відповідно до даних Newsgeorgia, протестуючі запускали паперові літачки під гаслом “Квиток в один кінець до москви для режиму Іванішвілі”.
Нагадаємо
Біля парламенту Грузії розпочалась акція, основна вимога якої — відмова від прямого авіасполучення з рф.