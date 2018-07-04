В Тайване арестованы восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 1380 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92225 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113958 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141510 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178879 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142962 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130634 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 189033 просмотра

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В Тайване арестованы восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами

В Тайване арестованы восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами

Киев  •  УНН

 • 7473 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Прокуратура города Тайчжун (город в центре западного Тайваня - ред.) арестовала восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на CoinIdol.

Задержанные подозреваются в мошеннической сделке с биткоинами, в результате которой злоумышленники могли бы заработать 49,5 млн тайванских долларов (почти 1,6 млрд дол.).

Сообщается, что задержанные агитировали местное население инвестировать в биткоин, обещая при этом заработать четырехкратную сверхприбыль. Тем не менее, с марта прошлого года около 1 тыс. "клиентов" злоумышленников так и не получили обещанный доход.

Тем временем, Украина продолжает определятся в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским. А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.

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