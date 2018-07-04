В Тайване арестованы восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Прокуратура города Тайчжун (город в центре западного Тайваня - ред.) арестовала восемь человек по делу о мошенничестве с биткоинами в особо крупных размерах, передает УНН со ссылкой на CoinIdol.
Задержанные подозреваются в мошеннической сделке с биткоинами, в результате которой злоумышленники могли бы заработать 49,5 млн тайванских долларов (почти 1,6 млрд дол.).
Сообщается, что задержанные агитировали местное население инвестировать в биткоин, обещая при этом заработать четырехкратную сверхприбыль. Тем не менее, с марта прошлого года около 1 тыс. "клиентов" злоумышленников так и не получили обещанный доход.
Тем временем, Украина продолжает определятся в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.
В отечественном парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.
Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским. А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№7183-1) и вовсе — “списанный” у российских чиновников.