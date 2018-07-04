У Тайвані арештовані вісім осіб у справі про шахрайство з біткоінами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Прокуратура міста Тайчжун (місто в центрі західного Тайваню - ред.) заарештувала вісім осіб у справі про шахрайство з біткоінами в особливо великих розмірах, передає УНН з посиланням на CoinIdol.
Затримані підозрюються в шахрайській операції з біткоінами, в результаті якої зловмисники могли б заробити 49,5 млн тайванських доларів (майже 1,6 млрд дол.).
Повідомляється, що затримані агітували місцеве населення інвестувати в біткоіни, обіцяючи при цьому заробити чотирикратний надприбуток. Проте, з березня минулого року близько 1 тис. "клієнтів" зловмисників так і не отримали обіцяний дохід.
Тим часом, Україна продовжує визначаться в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.
У вітчизняному парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.
Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (в минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським. А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.