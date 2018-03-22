В Таиланде жертвами ДТП с автобусом стали 19 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Таиланде в результате столкновения двухэтажного автобуса с грузовиком погибли 19 человек, 35 пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bangkok Post.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке страны. После столкновения автобуса с грузовиком, водитель потерял управление и съехал с дороги. Затем автобус перевернулся.
В полиции отметили, что причина инцидента выясняется. По предварительным данным, автобус съехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с грузовиком, который вез прицеп. Оба транспортных средства съехали с дороги и наехали на деревья.
В момент столкновения в автобусе находились 50 человек. Из них 15 человек погибли на месте ДТП, а четверо скончались в больнице. Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние не сообщается. Водитель автобуса выжил, и его допросят полицейские.
Как сообщал УНН, в Эфиопии в результате ДТП погибли по меньшей мере 38 человек.