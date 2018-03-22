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У Таїланді жертвами ДТП з автобусом стали 19 осіб

У Таїланді жертвами ДТП з автобусом стали 19 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Таїланді в результаті зіткнення двоповерхового автобуса з вантажівкою загинули 19 осіб, 35 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bangkok Post.

Як наголошується в повідомленні, інцидент стався в провінції Накхонратчасіма на північному сході країни. Після зіткнення автобуса з вантажівкою, водій втратив керування і з’їхав з дороги. Потім автобус перекинувся.

У поліції зазначили, що причина інциденту з’ясовується. За попередніми даними, автобус з’їхав на зустрічну смугу і в лоб зіткнувся з вантажівкою, що везла причіп. Обидва транспортні засоби з’їхали з дороги і наїхали на дерева.

У момент зіткнення в автобусі перебували 50 осіб. З них 15 осіб загинули на місці ДТП, а четверо померли в лікарні. Постраждалі було госпіталізовані. Їх стан не повідомляється. Водій автобуса вижив, і його допитають поліцейські.

Як повідомляв УНН, в Ефіопії внаслідок ДТП загинули щонайменше 38 людей.

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