В Таиланде раненый слон затоптал репортера

Детали

Нападение произошло в пятницу, 5 ноября, в провинции Чантхабури. Репортер местной газеты KomChadLuek Паринья Кесаратхикул снимал работу ветеринаров департамента национальных парков, охраны дикой природы и растений Таиланда. Они оказывали помощь слону, который серьезно пострадал в драке с другими слонами.

Раненому животному решили ввести антибиотик. Когда в слона выстрелили дротиком с лекарствами, он запаниковал и напал на находившегося рядом репортера. Кесаратхикула успели доставить в больницу, однако там мужчина скончался.

Паринья Кесаратхикул делал фоторепортажи для газеты KomChadLuek с 2018 года, он также помогал местным спасателям как волонтер.

Напомним

В индийском штате Орисса слон в течение одной ночи затоптал пятерых людей.