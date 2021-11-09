У Таїланді поранений слон затоптав репортера
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Таїланді дикий слон накинувся на 46-річного репортера та затоптав його. Про це повідомляє УНН із посиланням на Thaiger.
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Напад стався у п'ятницю, 5 листопада, у провінції Чантхабурі. Репортер місцевої газети KomChadLuek Парінья Кесаратхікул знімав роботу ветеринарів департаменту національних парків, охорони дикої природи та рослин Таїланду. Вони надавали допомогу слону, який серйозно постраждав у бійці з іншими слонами.
Пораненій тварині вирішили ввести антибіотик. Коли у слона вистрілили дротиком із ліками, він запанікував і напав на репортера, який перебував поряд. Кесаратхікула встигли доправити до лікарні, проте там чоловік помер.
Парінья Кесаратхікул робив фоторепортажі для газети KomChadLuek з 2018 року, він також допомагав місцевим рятувальникам як волонтер.
Нагадаємо
В індійському штаті Орісса слон протягом однієї ночі затоптав п'ятьох людей.