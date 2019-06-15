В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге

"Департамент по контролю заболеваний в пятницу объявил об эпидемии лихорадки денге в этом году. С 1 января по 11 июня этого года уже зарегистрировано 28 785 случаев и 43 случая смерти от вируса, передаваемого комарами", - пишет издание.

Заместитель генерального директора департамента заявил, что число пациентов - вдвое больше, чем в среднем за пять лет в случаях с лихорадкой денге. Он добавил, что ситуация в соседних с Таиландом странах такая же, и приписывает нынешнюю эпидемию "неспособности контролировать ситуацию с личинками комаров".

Напомним, у украинки обнаружили лихорадку денге после путешествия на Бали.