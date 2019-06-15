У Таїланді оголосили епідемію лихоманки денге
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Таїланді оголосили про епідемію лихоманки денге. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Thaiger.
"Департамент з контролю захворювань в п'ятницю оголосив про епідемію лихоманки денге в цьому році. З 1 січня по 11 червня цього року вже зареєстровано 28 785 випадків і 43 випадки смерті від вірусу, що передається комарами", - пише видання.
Заступник генерального директора департаменту заявив, що кількість пацієнтів - удвічі більша, ніж у середньому за п'ять років у випадках з лихоманкою денге. Він додав, що ситуація в сусідніх з Таїландом країнах така ж, і приписує нинішню епідемію "нездатності контролювати ситуацію з личинками комарів".
Нагадаємо, у українки виявили лихоманку денге після подорожі на Балі.