Патрульные вовремя подъехали: в Северодонецке посреди улицы вспыхнул автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Патрульные Луганской области оказали помощь водителю, у которого внезапно вспыхнул автомобиль. Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции Украины, информирует УНН.
"Этим утром в Северодонецке экипаж патрульных Дмитрия Федорова и Максима Хомутова двигался по проспекту Химиков.
Вблизи рынка патрульные заметили автомобиль, из-под капота которого шел дым. Полицейские остановились и помогли водителю с ликвидацией возгорания", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в столице было составлено 25 административных протоколов на водителей за вождение в нетрезвом виде.
Добавим, в первый день нового года "поймали" более 260 пьяных водителей.