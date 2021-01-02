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Патрульные вовремя подъехали: в Северодонецке посреди улицы вспыхнул автомобиль

Киев • УНН

 • 12033 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Патрульные Луганской области оказали помощь водителю, у которого внезапно вспыхнул автомобиль. Об этом сообщила пресс служба патрульной полиции Украины, информирует УНН.

Патрульные вовремя подъехали: в Северодонецке посреди улицы вспыхнул автомобиль

"Этим утром в Северодонецке экипаж патрульных Дмитрия Федорова и Максима Хомутова двигался по проспекту Химиков.
Вблизи рынка патрульные заметили автомобиль, из-под капота которого шел дым. Полицейские остановились и помогли водителю с ликвидацией возгорания", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в столице было составлено 25 административных протоколов на водителей за вождение в нетрезвом виде.

Добавим, в первый день нового года "поймали" более 260 пьяных водителей.

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