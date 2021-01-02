Патрульні вчасно під'їхали: у Сєвєродонецьку посеред вулиці спалахнуло авто

“Цього ранку у Сєвєродонецьку екіпаж патрульних Дмитра Федорова та Максима Хомутова рухався проспектом Хіміків.

Поблизу ринку патрульні помітили автомобіль, з-під капота якого йшов дим. Поліцейські зупинились та допомогли водієві з ліквідацією займання”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

Додамо, у перший день нового року "спіймали" понад 260 п'яних водіїв.