Патрульні вчасно під'їхали: у Сєвєродонецьку посеред вулиці спалахнуло авто
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Патрульні Луганської області надали допомогу водієві, у якого раптово спалахнуло авто. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України, інформує УНН.
“Цього ранку у Сєвєродонецьку екіпаж патрульних Дмитра Федорова та Максима Хомутова рухався проспектом Хіміків.
Поблизу ринку патрульні помітили автомобіль, з-під капота якого йшов дим. Поліцейські зупинились та допомогли водієві з ліквідацією займання”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч з 31 грудня на 1 січня в столиці було складено 25 адміністративних протоколів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.
Додамо, у перший день нового року "спіймали" понад 260 п'яних водіїв.