В Северодонецке неизвестный в лифте тяжело ранил мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Северодонецке неизвестный в лифте тяжело ранил в грудь 51-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает УНН.
Сегодня, 8 июля, около 7:50 в Северодонецкий отдела полиции поступило анонимное сообщение о том, что у дома 23 на ул.Новикова человек нуждается в помощи.
На месте происшествия правоохранители установили, что 51-летний местный житель получил телесные повреждения от неизвестного мужчины во время выхода из лифта.
"При первичном осмотре медики обнаружили у пострадавшего ранения в области грудной клетки, чем оно было вызвано, устанавливается. Пострадавшему предоставляется срочная медицинская помощь", - сообщили в полиции.
Полиция уже установила подозреваемое лицо. По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ст.115 "Покушение на убийство".
Как сообщал УНН, 4 июля в Киеве в лифте жестоко убили пожилую женщину.