У Сєвєродонецьку невідомий у ліфті тяжко поранив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Сєвєродонецьку невідомий у ліфті тяжко поранив у груди 51-річного чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області, передає УНН.
Сьогодні, 8 липня, близько 7:50 до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що біля будинку 23-а на вул.Новікова чоловік потребує допомоги.
На місці події правоохоронці встановили, що 51-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження від невідомого чоловіка під час виходу з ліфту.
“При первинному огляді медики виявили в потерпілого поранення в області грудної клітини, чим воно було спричинено, наразі встановлюється. Постраждалому надається термінова медична допомога”, — повідомили в поліції.
Поліція вже встановила підозрювану особу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 ст.115 “Замах на вбивство”.
Як повідомляв УНН, 4 липня в Києві у ліфті жорстоко вбили літню жінку.